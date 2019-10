Le Don Du Futur

Avec la PMA pour toutes, la pénurie de gamètes va-t-elle avoir lieu en France ? Quelles solutions se dessinent pour faire face à l’augmentation de la demande en gamètes ? Quelles pourraient être les conséquences de la levée partielle de l’anonymat des donneurs et donneuses ?

Crédits : Photo par Suhyeon Choi via Unplash

Avec la PMA pour toutes, la pénurie de gamètes va-t-elle avoir lieu en France ? Quelles solutions se dessinent pour faire face à l’augmentation de la demande en gamètes ? Quelles pourraient être les conséquences de la levée partielle de l’anonymat des donneurs et donneuses ?

Cela a été certainement l’un des arguments les plus repris par les opposants à l’extension de la PMA à toutes les femmes, celui de la potentielle pénurie de sperme. Quelle réalité se cache réellement derrière ? Mathématiquement, c’est imparable, la demande augmentera. Mais les solutions pour y faire face sont nombreuses et débattues en ce moment même par nos parlementaires. Pour bien comprendre les enjeux autour de la question du don en France, l’équipe d’En futur Simone a invité la juriste Marie-Xavière Catto, Maîtresse de conférences en droit public à l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, auditionnée en commission à l’Assemblée dans le cadre de l’examen du projet de loi de bioéthique. Ses travaux portent notamment sur les droits reproductifs et les limites de l'usage économique du corps humain. Un entretien d’une demie-heure diffusé en direct le 4 octobre sur Radio Campus Paris de 20 heures à 21 heures.

Dans le cadre de ce sujet, la journaliste scientifique Lucie Rondou a tendu son micro à Mathieu Brancourt, militant LGBT ouvertement gay, journaliste pour la revue d’informations sur le VIH Remaides, auteur de la tribune - Don de sperme et PMA: pour des gamètes dans leur vie - , publiée sur le Huffington Post au mois de septembre. Un appel à la mobilisation des hommes gays et bisexuels pour faire face à la demande en sperme déjà signé par quelques centaines d'intéressés qu’il nous explique.

Un podcast présenté par Philippe Peyre, journaliste et co-producteur de l'émission, réalisé par Léa Méraud, diffusé en direct le 4 octobre sur Radio Campus Paris