Les animaux ont-ils tous les mêmes droits ?

Campagnes publicitaires d’associations contre l’abandon des animaux de compagnie ou contre l’utilisation d’animaux dans les cirques, polémique autour de la présence d’un ministre de l’agriculture à une corrida, opérations militantes virulentes, les questions animales font l’objet d’une présence croissante dans les médias.

Elles reprennent des interrogations que se posent nombre de citoyens : les violences récréatives telles que la corrida ou les combats de coqs peuvent-elles encore être tolérées au nom d’une tradition ? Devons-nous repenser les modes de chasse ? Certaines pratiques d’élevage et d’abattage devraient-elles être interdites car trop cruelles ? L’expérimentation sur des animaux est-elle nécessaire ? Devons-nous craindre un durcissement des actions de militants de la cause animale ? Les questions sont nombreuses et complexes. Les points de vue diffèrent selon que l’on considère ou non les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité » et selon le poids que l’on accorde à cette sensibilité.

Les juristes s’interrogent sur le statut qu’il faut conférer à l’animal domestique ou sauvage pour le protéger de certains excès et pour concilier les intérêts en présence allant des intérêts économiques à la santé de l’homme en passant par le bien-être de l’animal et la protection écologique. Alors que les scientifiques font évoluer leurs protocoles d’expérimentations, de nombreux professionnels doivent encore faire évoluer leurs pratiques pour tenir compte des nouvelles exigences juridiques, mais également citoyennes.

Pour débattre de ces questions, les bibliothèques universitaires de l'UBO ont invité :

Isabelle DEMESLAY, Maître de conférences en droit privé à la Faculté de droit de l’Université de Brest, Présidente du Refuge animalier du pays de Landerneau

Christelle GOANVEC, Maître de conférence en physiologie à la Faculté des sciences et techniques de l’Université de Brest

Jean-Pierre MARGUENAUD, Professeur des universités à l’Université de Limoges, Directeur de la Revue semestrielle de droit animalier (RSDA)

Radio U a enregistré cette rencontre pour en faire 3 numéros de son émission de médiation scientifique le Lab U. Ils se focalisent successivement sur la façon dont les juristes et les physiologistes définissent et classent les animaux, sur l’expérimentation animale et les solutions alternatives et sur les avancées du droit en matière de protection animale. Table ronde animée par Hervé Le Men. Une émission réalisée par Vincent le Yeuch et diffusée sur Radio U du 9 janvier au 6 février 2020. Située à Brest, Radio U est membre du réseau Radio Campus France, réseau de 29 radios associatives partout en France.