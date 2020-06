Jardins partagés, habitats participatifs, plateformes d'échanges de services, logiciels libres..., : « Les Communs » sont de plus en plus présents dans notre quotidien.

Il est de plus en plus souvent question des "communs" comme alternative à la propriété privée ou publique. Est-ce alors le signe d'un affaiblissement de la propriété et de son idéologie ou bien la progression de propriétés alternatives, sous des formes inclusives et démembrées ?

Les communs constituent-ils de nouveaux rapports à l'activité politique, au partage et au faire ensemble ? Constituent-ils de nouvelles manières de rentabiliser des biens, en se basant sur l'usage plutôt que sur la responsabilité de la propriété ? Sont-ils alternatifs ou bien inclus dans l'économie capitaliste ? Sont-ils des signes précurseurs de son évolution ?

Pour explorer ce sujet et en situer les enjeux, la bibliothèque universitaire de l’UBO invite autour d’une table un sociologue, un juriste et un économiste, tous trois spécialistes de la question. Avec :

Pierre Servain, doctorant en sociologie à l’UBO, membre du Labers, EA 3149, auteur d’une thèse en cours : Faire de l’habitat un espace commun : les habitats participatifs.

Mickael Laveine, enseignant-chercheur en droit à l’UBO, membre du Lab-lex, EA 7480.

Nicolas Jullien, enseignant-chercheur à l'IMT Atlantique. Membre du Lego. Directeur scientifique de Marsouin, le réseau breton de recherche en sciences humaines et sociales sur la société numérique et l'innovation.

Radio U a enregistré cette rencontre et en a fait 3 numéros de son émission de médiation scientifique le Lab U. Dans la première partie, nous demandons à nos 3 invités de définir les communs. La seconde partie, elle, se focalise sur les acteurs eux-mêmes et sur les raisons pour lesquelles ils s’engagent dans ces projets. Au-delà de ces intérêts particuliers la troisième et dernière partie porte sur les intérêts politiques, économiques et sociologiques pour tous de ces "Communs".

Table ronde animée par Hervé Le Men, émission réalisée par Vincent le Yeuc'h et diffusée sur Radio U du 5 mars au 2 avril 2020. Située à Brest, Radio U est membre du réseau Radio Campus France, réseau de 29 radios associatives partout en France.