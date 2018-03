Pierre Rigaux et les loups

Pierre Rigoux était l'invité de la campus rennaise, C Lab, radio membre du réseau Radio Campus France. Le thème était sur la protection des loups. Entretien sur ce sujet qui cristallise autour de lui des problématiques politiques, environnementales, sociales et médiatiques.

Allons à la rencontre du loup, sauvage, prédateur, ténébreux et inquiétant, mais aussi le loup, espèce protégée, animal qui fait partie de la biodiversité, avec lequel il est possible de cohabiter.

C’est ce que défend Pierre Rigaux, naturaliste et conférencier, défenseur des loups. Il était invité à intervenir à Rennes, aux Champs Libres. Selon plusieurs observateurs, le loup pourrait arriver en Bretagne, non pas dans le cadre d’une réintroduction, mais via un processus naturel biologique, l’impératif de se disperser.

Bientôt en Bretagne, ou pas ? Pour l’heure, la question n’est pas là car sur tout le territoire national, le cas qui est fait du loup et de sa protection pose de nombreuses questions. Les positions semblent tranchées, et le discours politique et médiatique ne facilite pas le travail.

Entretien avec Pierre Rigaux, Naturaliste et conférencier. Retrouvez son travail sur la revue web défi écologique.

Une émission animée par Louise et Aurélien à la technique.

Habillage musicale: Ari Balouzian et Ryan Hope sur l’album Mood of the Era Vol. 1, paru le 16 janvier 2018.

(Extraits de morceaux : Flag, Pesticides, Strobe et Orchids).

L'émission Le labomatic, est dédié à la vulgarisation scientifique, Le Labomatic a pour but de vous faire partager le savoir et les connaissances des acteurs de la recherche scientifique rennaise. "De la chimie, de la biologie, de la physique, en passant par les mathématiques, mais aussi la littérature ou l'histoire rien n'est à craindre, tout est à comprendre !"

Emission produite par Radio Campus Rennes C LAB, radio associative et locale des étudiants et des jeunes franciliens. Elle fait partie d'une des antennes de Radio Campus France, le réseau des radios Campus, rassemblant 29 stations FM & web situées au cœur des grands centres urbains français. Il est le premier réseau de médias jeunes et étudiants de France.

Crédits photo : Michael Larosa

---

Nous suivre: www.radiocampus.fr | @radiocampus

Retrouvez tous les articles de Radio Campus sur France Culture Conférences : www.franceculture.fr/conferences/ra…-campus-france