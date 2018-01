Pourquoi tant de haine ?

Depuis quelques années, la haine se déverse un peu partout dans la société, sans frein, sans honte et sans vergogne. Alimentée par les médias, mobilisées par les politiques à des fins électoralistes, affichée haut et fort dans la rue ou sur les réseaux sociaux, la haine a fait en quelque sorte son coming out.

Pourquoi et comment la haine, que les sociétés humaines ont de tout temps cherché à maîtriser a-t-elle soudain trouvé des voies d’expression publique ? A qui profite son émancipation ? Qui servent les langues déliées et les pulsions non réprimées ?

L'invitée de cette émission, Hélène L’Heuillet, maître de conférence en philosophie à Paris IV, psychanalyste et auteure de l’essai Tu haïras ton prochain comme toi-même, publié chez Albin Michel il y a quelques semaines, offre une réponse à ces question dans un parallèle inattendu car a priori paradoxal entre la tentation du populisme et celle du djihadisme. Ces deux mouvements radicaux sont fondés sur un même ressort : celui de la levée du bouclier qu’est le refoulement de la haine.

• Crédits : Hélène L'Heuillet

C’est au croisement de la psychanalyse et de la philosophie que nous situerons notre réflexion de ce soir. Nous essaierons, armées de ces deux disciplines, de comprendre comment les discours haineux portés par les leaders populistes et le terrorisme islamiste parviennent aujourd’hui à séduire autant de jeunes.

