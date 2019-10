Le « Moi » est-il maitre en sa demeure ? Qui sommes nous ? Et sommes nous vraiment maître de nous mêmes ? La réponse se trouve dans ce cycle de conférences captées lors de l'édition clermontoise du festival Pint Of Science 2019.

Crédits : Photo by Callie Gibson on Unsplash

Le 22 mai 2019, dans le cadre du Festival de culture scientifique Pint Of Science, une soirée intitulée « Prenez le contrôle ! » a été organisée à Clermont-Ferrand par les associations Actu'sciences et Doct'auvergne. Cette soirée consacrée au cerveau et aux mystères qu’il recèle, a permis à deux chercheurs d’intervenir, dans un cadre informel – un bar – pour parler de leurs travaux au grand public. Ils nous emmènent dans la mécanique interne du cerveau et soulèvent des questions surprenantes qui vous sans doute continuer à résonner dans votre tête … Qui sommes nous ? Et sommes nous vraiment maître de nous mêmes ?

L’hypnose à demi-maux

Dans un premier temps, Céline Melin, maître de conférences en neurosciences et praticien hospitalier, a réalisé une intervention sur l’hypnose. Elle explique que si l’hypnose fascine lorsqu’elle se donne en spectacle, ce ne sont pas là ses effets les plus spectaculaires. Bien que son utilisation par les médecins soit plus discrète, l’hypnose a fait doucement ses preuves dans le milieu du soin. Les chercheurs démontrent d’ailleurs que l’imagerie cérébrale nous permet de comprendre comment cet état de conscience modifié aide le patient à reprendre le contrôle de lui-même et à devenir acteur de sa guérison.

Pour découvrir comment cela fonctionne, « fermez les yeux, détendez-vous, …. » et écoutez la conférence de Céline Melin.

Êtes vous (le seul) maître à bord ?

Dans un second temps, Guillaume Vallet, maître de conférences en psychologie sociale et cognitive, nous questionne. Sommes-nous conscients, responsables, maîtres de nos décisions voire de notre destin ? Il explique, que contrairement à ce que nous pensons, notre cerveau, chef d’orchestre de nos pensées, serait capable de prendre des décisions quelques millisecondes avant que nous en ayons conscience. Autrement dit, il déciderait avant nous. Ceci est observable lors de l’étude de nombre de pathologies mentales qui nous montrent à quel point l’identité peut être fragile, déformée… et peut même parfois disparaître. Alors sommes-nous vraiment maîtres de nos actions et sommes-nous vraiment nous-mêmes ?

Conférences organisées le 22 mai 2019 par les associations astu’sciences et Doct’Auvergne dans le cadre du festival Pint of Science.

Captation et mise en onde par Rémi Guicquero et Barbara Gonçalves.

Un programme réalisé par Radio Campus Clermont-Ferrand qui fait partie du réseau Radio Campus France, rassemblant 29 stations FM et web situées au cœur des grands centres urbains français. Il est le premier réseau de médias jeunes et étudiants de France.