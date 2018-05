SOUS LES PAVÉS, L'ALSACE ! 50 ANS APRÈS MAI 68

Rencontre avec l'historien Léon Strauss et des militants alsaciens lors des mouvements de mai 68 en Alsace. Un mouvement social à la saveur particulière dans cette région ouvrière. Un reportage réalisé par Radio MNE, la campus mulhousienne, qui entrecroisent entretiens et archives sonores.

Quel impact ont eu ces mouvements en Alsace? Un territoire à l'histoire particulière et à l'identité forte qui lui donne une place spéciale dans l'hexagone.

Nous revenons, plus d'un demi-siècle après, sur le mai Alsacien avec l'historien à la retraite Leon Strauss à Strasbourg, l'ancien commercial bas-rhinois Armand, Michel Muller typographe à la retraite et militant CGT ainsi qu'avec Agnès Taupouzian sténodactylographe à la retraite et militante communiste à Mulhouse.

• Crédits : radio MNE

Léon Strauss, né à Sarrebourg (Moselle) le 14 août 1927, est un universitaire et historien français, spécialiste de l'histoire de l'Alsace des XIXe et XXe siècles. Agrégé d'histoire, maître de conférences honoraire à l'Université de Strasbourg, il a particulièrement étudié l'histoire du syndicalisme et du mouvement ouvrier, ainsi que l'histoire de la gauche en Alsace.

Emission produite par Radio MNE par Khedidja Zerouali, radio associative et locale des étudiants et des jeunes rennais. Elle fait partie d’une des antennes de Radio Campus France, le réseau des radios Campus, rassemblant 29 stations FM & web situées au cœur des grands centres urbains français. Il est le premier réseau de médias jeunes et étudiants de France.