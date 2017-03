Exposition Jardins au Grand Palais du 15 Mars 2017 - 24 Juillet 2017 Grand Palais (Galeries nationales)

• Crédits : Bimbi Bartolomeo

Miroir du monde, le jardin rend compte d’une manière de voir la nature, de la mettre en scène et de la penser. Il est marqué par l’empreinte de l’homme, qui en fait, surtout à partir de la Renaissance, une œuvre d’art totale.

Dans un parcours immersif et poétique, peintures, sculptures, photographies, dessins et installations retracent six siècles de création autour du jardin.

L’exposition, conçue comme une « promenade jardiniste », réunit les plus grands artistes : Dürer, David, Monet, Cézanne, Picasso, Matisse, Othoniel ou encore Wolfang Laib.

Cette exposition bénéficie du soutien de Van Cleef & Arpels, de la Caisse des Dépôts, du Marché International de Rungis et de la Fondation Ville et Patrimoine

Découvrez cette exposition organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais