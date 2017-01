Féminisme et nudité : un corps à corps historique ?

Nu ou déshabillé ? Exhibé ou libéré ? Support d’expression, arme de contestation, le corps des femmes n’est plus le corps objet d’hier. Quels sont les liens historiques et sociaux tissés entre la nudité et le féminisme ? Quelle signification acquiert le corps dénudé dans l’espace public ?

• Crédits : Maren Klatt / EyeEm - Getty

Audacieux, ironique impudique, à l’heure où les photos circulent partout dans le monde, ce corps mis à nu sert-il ou dessert-il la cause des femmes ?

Un débat enregistré en 2015.

Emmanuelle de L’Ecotais, chargée des collections photographiques au musée d’art moderne de la Ville de Paris et commissaire de l’exposition "Linder"

Geneviève Fraisse, philosophe, historienne de la pensée féministe, auteur de "Les excès du genre, concept, image, nudité"

Joseph Paris, réalisateur du documentaire "Naked War".