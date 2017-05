L’addiction au sexe, c'est grave docteur ?

Activité sexuelle obsessionnelle, hypersexualité, addiction ou assuétude au sexe, nymphomanie … comment qualifier Dom Juan quand il devient "accro" ? Le sexe est-il quantifiable ?

En France, depuis la sulfureuse "affaire DSK" les langues se délient sur cette forme d’addiction qui toucherait une part non négligeable de la population. Alors, réelle drogue ou nouveau sujet de société ? La pornographie gratuite sur internet a-t-elle amplifié ce phénomène ?

De "Shame" à "Nymphomaniac" en passant par le plus confidentiel "The Slut", le septième art brise-t-il les codes et les tabous ?

Enfin, qu'est-ce que la dépendance sexuelle ? Que ressentent les hommes et les femmes atteints de cette maladie ? Comment devient-on "sex-addict" ? Qui est concerné ? Autant de questions qui jusqu'à présent étaient sans réponse.

Un débat du cycle "Compulsif", enregistré en 2014.

Vincent Estellon, maître de conférences à l'Institut de Psychologie, Université Paris Descartes, psychologue clinicien

Florence Sandis, auteur et journaliste-réalisatrice

Thomas Sotinel, journaliste au "Monde".