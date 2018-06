Cinglés du travail : faut-il s'inquiéter pour eux ?

L’accro au travail est-il simplement celui qui ne compte pas ses heures, reste connecté à son portable et son ordinateur, qui ramène du travail à la maison et en vacances ? Quelle différence fait-on entre "les gros travailleurs" et les bourreaux de travail ? Soucis de reconnaissance, organisation du travail et dépendance au travail sont-ils liés ? L’hyperactivité professionnelle aboutit-elle nécessairement à un syndrome d’épuisement ? Existe-t-il une addiction au travail ? Ivresse ou malaise ?

Un débat enregistré en 2014.

Jean-Claude Delgènes, fondateur et Directeur général du groupe Technologia

Alexandre Jost, fondateur de la Fabrique Spinoza

Danièle Linhart, sociologue, directrice de recherches émérite au CNRS

Marie-France Hirigoyen, psychiatre et psychanalyste, auteure de Le Harcèlement moral au Travail.