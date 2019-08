Histoire de l'Afrique ancienne

Découvrir "plusieurs continents d'histoire" : les milliers de peintures des grottes de Gilf Kébir datant de 5 000 ans avant notre ère, les royaumes de Kerma, Napata et Méroé, le commerce transsaharien au Moyen Âge, la diversité des sociétés pastorales, ou bien encore le Mali du sultan Mûsa.

Dans son dernier ouvrage, L'Afrique ancienne, de l'Acacus au Zimbabwe, 20 000 ans avant notre ère - XVIIe siècle (Belin, 2018), l'historien et archéologue François-Xavier Fauvelle a réuni d'éminents spécialistes autour d'un des chantiers les plus novateurs en recherche historique. Récemment nommé à la tête de la première chaire permanente consacrée à l’histoire du continent africain au Collège de France, François-Xavier Fauvelle relève un défi : "Faire de toute trace une source d'histoire". Les sources écrites en histoire africaine ne produisent pas d'illusion continuiste, qu'elle soit chronologique, géographique ou identitaire, parce que ces sources sont totalement fragmentaires. L'archéologie, dans cette approche, n'est plus une science annexée à celle de l'histoire : partir des matérialités permet de travailler avec une maille documentaire extrêmement riche.



Et si les civilisations africaines les plus originales n'épousaient pas les formes sous lesquelles on les reconnaît d'ordinaire ?

Pour François-Xavier Fauvelle, éclairer l'Afrique des millénaires avant le présent, "c'est inviter les sociétés de l'Afrique ancienne au titre de leur participation aux interconnexions globales et de leurs contributions non moins fondamentales à la diversité, aux possibles du monde".

Un débat enregistré en juillet 2019.

François-Xavier Fauvelle, historien et archéologue, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire "Histoire et archéologie des mondes africains"

Emmanuel Laurentin, journaliste et historien, producteur de l'émission Le Temps du débat sur France Culture.