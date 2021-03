La communauté des "Murs Blancs"

Dans "Les Murs Blancs", Léa et Hugo Domenach racontent ce qui se joua dans cette propriété à Chatenay-Malabry, où Emmanuel Mounier s’installa juste avant la guerre pour vivre en communauté avec les collaborateurs de la revue "Esprit", et où Paul Ricœur vécut de 1958 jusqu’à sa mort en 2005.

Dans Les Murs Blancs, Léa et Hugo Domenach racontent ce qui se joua dans cette propriété à Chatenay-Malabry, où Emmanuel Mounier s’installa juste avant la guerre pour vivre en communauté avec les collaborateurs de la revue "Esprit", et où Paul Ricœur vécut de 1958 jusqu’à sa mort en 2005. Cette rencontre croise les perspectives des auteurs, de témoins qui ont bien connu ce lieu unique et ses habitants, et de l'équipe qui anime aujourd’hui "Esprit". Ensemble ils évoquent l’aventure intellectuelle et humaine au cœur de ce récit, et les questions qu’il pose aux générations à venir.

Une rencontre autour du livre Les Murs Blancs, enregistrée en mars 2011.

Olivier Abel, philosophe, professeur de philosophie et d'éthique à la faculté de théologie protestante de Montpellier

Léa Domenach, autrice-réalisatrice pour le cinéma et la télévision

Hugo Domenach, journaliste au "Point"

Jean-Luc Domenach, sinologue et politologue, chercheur à la Fondation nationale des sciences politiques

Camille Riquier, philosophe.

Une rencontre animée par Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction d'Esprit.