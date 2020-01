La démocratie trahit-elle sa promesse ?

D'où vient la démocratie ? Comment la définir ? Dans un ouvrage écrit à quatre mains Démocratie ! Hic et nunc, Jean-François Bouthors et Jean-Luc Nancy essayent de saisir la démocratie dans son mouvement même. Les démocraties en crise n'ont pas de tâche plus urgente, nous disent-ils, que de "regagner le terrain perdu en matière d'inégalité, pour reconstruire la confiance ou pour en créer une nouvelle". Le "mirage de l'autonomie absolue", entretenu par le développement apparemment infini des possibilités offertes par la technique, efface la responsabilité de l'individu, effondre le citoyen sur lui-même, et l'affaiblit jusqu'à le rendre inconsistant. Du point de vue démocratique, cette illusion conduit à une "forme d'anorexie politique".

Si la démocratie est la manière dont des hommes libres et égaux choisissent de ne pas subir leur destin en délibérant entre eux, qu’en est-il donc de la liberté, de l’égalité et du peuple qu’ils forment ? Ces questions sont au cœur de la crise des démocraties contemporaines. Renouer avec la démocratie au moment où les crises politiques, sociales, écologiques, culturelles, et l’empire de la technique et du calcul minent les démocraties contemporaines, appelle à une révolution d’un genre inédit. Sans doute fallait-il l’ébranlement de toutes les certitudes héritées de la modernité pour pouvoir commencer à le penser.

La démocratie doit s'émanciper de ses propres assurances humanistes et progressistes, par lesquelles elle est tentée de se croire déjà accomplie et "justifiée", au risque de renoncer à son propre exercice, comme si elle avait touché sa fin.

Une rencontre enregistrée en décembre 2019.

Jean-François Bouthors, journaliste, collaborateur de la revue Esprit et éditorialiste à Ouest-France

Jean-Luc Nancy, philosophe

La rencontre est animée par Anne-Lorraine Bujon, rédactrice en chef d'Esprit.