Il ne faudrait pas que le "non" à la guerre (militaire), duquel le projet européen était sorti, ne soit en effet plus que l'envers d'un "oui" à la guerre (économique) contre le reste du monde. Camille Riquier

Tandis que le bon fonctionnement de nos sociétés et de nos démocraties est remis en cause, jusqu’à inquiéter nos façons les plus ordinaires de vivre, le mécontentement des peuples gronde. Jamais nous n’avons été autant secrètement forcés de battre en retraite sur notre ligne la plus reculée, au point critique où furent prises les grandes décisions : le clos et l’ouvert. Ou plutôt : l’ouvert, contre le clos, une fois encore, et au plus profond. Et au même moment nous entendons dans le discours d’Emmanuel Macron ces mêmes termes, ces mêmes thèmes : la "société ouverte". Comment ne pas en être frappés ?

L'espace communicationnel purement libéral ne produit par lui-même aucun effet de raison. Vincent Delecroix

Un débat enregistré en juin 2018.

Anne-Lorraine Bujon, rédactrice en chef d'"Esprit"

Vincent Delecroix, philosophe et écrivain

Camille Riquier, philosophe et membre du conseil de rédaction d'"Esprit".