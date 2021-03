L'avenir de la littérature

Comment nos représentations de la littérature ont-elles évolué ? Cette notion pluridimensionnelle de notre rapport au texte rentre-t-elle aujourd'hui en action en dehors des canons esthétiques qui prévalaient jusqu'alors ? Faut-il repenser le cadre théorique de son étude pour y intégrer les nouvelles formes de narration ?

Dans son dernier livre, l'historien Alexandre Gefen analyse les mutations en cours au sein du champ littéraire. Pour prendre en compte les nouvelles cultures du texte, il plaide pour un élargissement de notre idée de littérature. Dans un réseau étendu d'interprétations, la littérature serait observée en action et en mouvement, dans ce qu'elle fait et dans les liens qu'elle produit, non dans ce qu'elle est.

L'œuvre d'art doit être considérée comme un projet et une relation et non comme une fin en soi.

Une rencontre enregistrée en mars 2021, autour du livre d'Alexandre Gefen L’Idée de littérature. De l’art pour l’art aux écritures d’intervention.

Alexandre Gefen, historien des idées et de la littérature, critique littéraire, directeur de Recherche au CNRS. Il a également fondé le site internet Fabula, consacré à la recherche en littérature. Il est l'auteur de Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle (José Corti, 2017), et de L'Idée de la littérature (Éditions Corti, 2021).

Une rencontre est animée par Anne Dujin, rédactrice en chef d'Esprit.