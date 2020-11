Le grand roman du KGB

Ce fut la publication d’un article sur le "réalisme socialiste" dans Esprit en 1959, sous la précaution de l’anonymat, qui valut à André Siniavski d’être condamné à sept ans de Goulag. Les agents du KGB mettront de longue années à le confondre, avant son arrestation en 1965. Une singulière histoire de dissidence littéraire, emblématique des limites de la déstalinisation dans l’URSS des années 1960.

Où est l'autre ? Où est "STALINE" ?... On s'est habitué depuis 1953, à les savoir tous les deux au mausolée, couchés ensemble pour l'éternité. Lénine, Staline. Staline, Lénine. L'un ne va pas sans l'autre. On fait descendre Grichkine dans le tombeau. Un escalier latéral mène au laboratoire de chimie. Là, sur une table de travail, sous un éclairage puissant, il voit un sarcophage ouvert. C'est Staline. Il y dort paisiblement, nullement incommodé par toute cette lumière, embaumé par les meilleurs spécialistes au monde, ceux qui ont fait Lénine. Un procédé unique. Une alchimie ! Le teint respire. La moustache est en pleine forme. Il y a comme une tension dans le visage. Dites, et s'il ne dort pas ?... Et s'il nous observe en douce ?