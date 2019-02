Les identités contre la politique

Le terme identitaire est en général associé à la droite. Mais pour Mark Lilla, il s’applique aussi bien à une gauche qui a privilégié, toutes ces dernières années, une politique de reconnaissance symbolique des groupes et des individus au détriment d’une politique de solidarité de grande ampleur qui permettrait de répondre aux défis économiques et sociaux de notre temps. Observant ce phénomène d’abord aux États-Unis, où il expliquerait en partie l’échec des Démocrates aux dernières élections et la victoire de Donald Trump, Mark Lilla s’interroge dans son dernier ouvrage, La Gauche identitaire. L’Amérique en miettes, au-delà du cas américain, sur le développement d’un individualisme narcissique, étonnamment compatible avec l’individualisme économique, qui mine le sens du bien commun et l’esprit civique. Est-il possible de rompre avec cette dynamique, et de briser la fausse alternative entre des démocraties dépolitisées, s’appuyant sur la segmentation des sociétés en différentes clientèles électorales, et les démocraties populistes promues par les démagogues de tous bords ? Il faudrait pour cela renouer avec un sens de nos destins collectifs, et les vertus de la solidarité républicaine.

Un débat enregistré en octobre 2018, dans le cadre du cycle "L'esprit du temps", organisé par l'Institut d’études avancées de Paris et la revue "Esprit".

Mark Lilla, professeur à Columbia University, IEA de Paris 2014-2015, journaliste, auteur notamment de La gauche identitaire. L’Amérique en miettes (Stock, 2018)

Anne-Lorraine Bujon, rédactrice en chef de la revue "Esprit".