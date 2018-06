Les rites de passage ont-ils disparu ?

L’enjeu des générations vivantes et de leurs conflits est peut-être à situer dans un processus plus général : le rapport entre les vivants et les morts. L’affaiblissement des rites funéraires est l’un des symptômes de la difficulté à penser le passage des générations.

Les corps ne sont plus le lieu des passages en tant que support du marquage social dans le cadre de rites d’initiation.

Un entretien enregistré en mai 2018.

Julien Clément, anthropologue et adjoint au directeur du département de l'enseignement et de la recherche au Musée du Quai Branly.Un