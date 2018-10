Repenser la solidarité

Alors que l’efficacité des aides sociales est aujourd’hui contestée, il est temps de s’interroger sur le recul de nos idéaux de justice sociale, réduite à l’égalité des chances, et esquisser des voies de refondation de la solidarité.

L’imaginaire est une matrice d’images sensibles qui nous saisit, individuellement et collectivement, lorsque nous naissons et vivons dans une société donnée. Mais il est aussi une production continue de significations, de narrations, par lesquelles nous nous inscrivons dans l’ordre social, et dans laquelle nous puisons les ressources symboliques pour le légitimer ou chercher à le transformer. L'imaginaire des inégalités.

C’est d’abord la croyance collective dans la possibilité de solutions solidaires et égalitaires qui fait défaut.

Un entretien enregistré en octobre 2018.

Anne Dujin, politiste, journaliste, elle collabore au supplément "Idées" du Monde, auteure notamment de Où est passée la société civile ?