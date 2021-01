Quel avenir pour l’expérience muséale ?

Vous en doutiez ? Le plus grand musée du monde est entré en révolution. Et avec lui, c’est la métamorphose de tous ses confrères qui s'accélère. Dans cet entretien Dominique de Font-Réaulx, directrice de la Médiation et de la programmation culturelle au musée du Louvre, partage une hauteur de vison peu commune de ce moment-charnière. "Le musée est affaire de fiction, de points de vue et de subjectivité"; il "est un monde virtuel", pour lequel "le numérique est une chance". Ces convictions bousculent nos représentations communes. À l’entendre, elles percutent pourtant comme des évidences, exemples à l’appui. L’aventure ne fait que commencer et beaucoup reste à faire mais le cap se précise : il faut réinventer l’expérience muséale, et non plus seulement la visite. Car, nous demande Dominique de Font-Réaulx : "Quel plus grand réservoir d’histoires, quel plus grand jeu d’aventures que le musée ?"

Une rencontre enregistrée en février 2020.

Dominique de Font-Réaulx, directrice de la Médiation et de la programmation culturelle au musée du Louvre

Hélène Mugnier, historienne de l'art, et membre du Comité de rédaction d'Esprit.