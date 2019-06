Vies posthumes d'Ambroise de Milan

Le souvenir est celui d’Ambroise, élu évêque de Milan en 377, à l’époque où la ville est l'une des capitales de l’Empire romain. Contemporain de cette bascule d’un temps dans l’autre qu’est l’Antiquité tardive, Ambroise instaure une grande séparation entre ceux qui croient au Christ et ceux qui n’y croient pas. Jouant la ville contre le palais, le peuple contre la cour, il fait de la lutte contre l’hérésie la cause d’une Église défendant l’inviolabilité du domaine de Dieu face au pouvoir impérial. Héros de la romanité continuée, champion de la liberté de l’Église, saint patron de la ville et protecteur céleste de sa conscience civique, Ambroise n’a cessé de hanter l’histoire de Milan, depuis le temps des évêques carolingiens jusqu’à la Contre-Réforme catholique, et bien au-delà encore.

Dissiper l'aura d'un nom propre qui enveloppe de sa brume épaisse les lieux qu'elle investit au point d'en rendre les arêtes indistinctes, c'est apprendre à ne plus se laisser gouverner par d'insaisissables fictions.

Un entretien enregistré en juin 2019.

Patrick Boucheron, historien et professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire d’histoire des pouvoirs en Europe occidentale (XIIIe-XVIe siècle) et producteur de l'émission "Matières à penser" sur France Culture.

Emmanuel Laurentin, producteur à France Culture et membre du conseil de rédaction de la revue Esprit.