Scénario et scénaristes de cinéma : portrait d'un métier, état des lieux et des pratiques (2ème Partie)

Ces rencontres réunissent un large panel de professionnels du cinéma français (scénaristes et réalisateurs, mais aussi producteurs, distributeurs, agents, représentants des sociétés d’auteurs, diffuseurs, plateformes, etc.). Les tables-rondes abordent aussi bien la question de la place du scénario dans le financement des films, que celle de la rémunération des scénaristes, de leur statut social et des spécificités des droits des auteurs français par rapport au copyright américain. Les enjeux artistiques, ou de la formation, ainsi que la question de leur reconnaissance médiatique complètent cet état des lieux inédit du scénario et des conditions de travail et de vie des scénaristes de cinéma en France.

Association professionnelle de scénaristes de long-métrage de cinéma fondée en 2017, le SCA est un lieu d’échanges et de réflexions sur l’exercice du métier de scénariste, ses pratiques et ses évolutions. Il a pour missions de promouvoir le métier auprès de la profession comme du grand public, de représenter les scénaristes de cinéma auprès des instances publiques, et de toutes les organisations professionnelles du secteur. Il défend une vision ouverte et collaborative du secteur du cinéma, fondée sur les échanges entre les professionnels du secteur. La diversité et l’indépendance du cinéma sont au cœur de ses préoccupations. Le SCA a pour vocation de rassembler tous les scénaristes de cinéma de long métrage, qu’il s’agisse de fiction, de documentaire, ou d’animation. Ses 130 adhérents représentent des pratiques et des films aussi différents qu’Atlantique, la Tête haute, J’ai perdu mon corps, Nos batailles, Les Hirondelles de Kaboul, Réparer les vivants, Tout ce qu’il me reste de la Révolution, Vif-argent ou Un amour impossible… L’ambition du SCA est de permettre à cette diversité d’être entendue et reconnue.

Les journées du scénario organisées par les Scénaristes de Cinéma Associés (SCA), ont été enregistrées au CNC en avril 2019

Scénaristes, mais de quoi avons-nous l'art ?

Existe-il un art du scénariste ? Quel est-il ? Comment s’importe-t-il ou se dissout-il (pour le pire ou le meilleur ?) dans la transition de l’écrit à l’image ? L’inévitable et nécessaire incomplétude du scénario permet-elle au scénariste de revendiquer malgré tout un style, une "patte d’auteur" ?

Avec Gilles Taurand, scénariste, SCA ; Marie Eynard, scénariste ; Raphaëlle Desplechin, scénariste, SCA ; Pierre Schoeller, réalisateur ; Bertrand Gore, producteur - BLUE MONDAY. Modérateur : Pierre Chosson, scénariste et co-président du SCA.

Apprendre à écrire pour le cinéma et pour les séries

Ils arrivent ! Après la génération Y, c’est au tour des hordes de la génération Z de pousser les portes des universités, conservatoires et autres centres de formation aux écritures scénaristiques ! Nés devant des écrans numériques et biberonnés aux séries du "Nouvel Age d’Or", les post-millennials sont confrontés au plus étrange des écosystèmes : celui où des oeuvres de cinéma telles le Roma d’Alfonso Cuaron sont diffusées exclusivement sur petit écran, en même temps que certains financiers historiques du 7ème Art exigent de plus en plus souvent des reformatages pour fabriquer des fictions, dont l’ADN répondra aux impératifs d’une diffusion télévisuelle à heure de grande écoute… Dans ce monde confus, faut-il encore distinguer les médias ? Et, quelle que soit la réponse, comment transmettre aujourd’hui l’art d’écrire pour l’image animée ?

Avec Bruno Nahon, producteur (Unité de Production), SPI ; Marie Masmonteil, productrice (Elzévir Films), vice-présidente du SPI ; David Elkaim, scénariste, Département Scénario/Ecriture sérielle à la FEMIS ; Philippe Lasry, scénariste, directeur du département Scénario à la FEMIS ; Marc Herpoux, scénariste, formateur au CEEA ; Patricia Valeix, scénariste, adjointe pédagogique et formatrice au CEEA, ainsi qu’à la Poudrière ; Claude Mourieras, scénariste, réalisateur, directeur de la CinéFabrique. Modérateur : Angelo Cianci, scénariste, réalisateur - SCA.

Les scénaristes et les médias : marche à l'ombre ?

Par un phénomène étrange, à la sortie d’un film, l’un de ses auteurs est le plus souvent tenu dans l’ombre. L’autre, le coscénariste. Articles, débats, festivals, la reconnaissance médiatique et artistique passe rarement par lui. Pourtant il était là, à la source de l’oeuvre à venir. Pourquoi l’effacer en cours de route ? On ne veut pas de lui sur la photo ? A moins que ce ne soit dans sa nature… Au-delà de l’oubli de mois et années passés aux côtés du réalisateur, ne pas reconnaître à sa juste valeur le travail d’écriture, n’est-ce pas méconnaître quelque chose d’essentiel au cinéma ?

Avec Guillaume Laurent, scénariste - SCA ; Xavier Leherpeur, journaliste cinéma ; Anne-Louise Trividic, scénariste - SCA ; Thibault Bracq, programmateur ; Laurette Polmanss, scénariste - SCA. Modérateurs : Agnès de Sacy, scénariste - SCA et Olivier Gorce, scénariste - SCA.