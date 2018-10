Sociologie de la mode avec Pierre Bourdieu

Les analyses et les concepts de Pierre Bourdieu aident à penser la mode. Il s’agit notamment de l’opposition entre dominants et dominés, qui aide à dessiner un champ de valeurs, de normes, autour desquels s’établit une hiérarchie de pouvoirs entre individus, types de marchés ou marques.

Le "capital symbolique", la "consécration" et la "légitimation" aident à comprendre certains enjeux sociologiques importants. Certains textes de Bourdieu portent d’ailleurs directement sur la mode et le luxe, comme "Le couturier et sa griffe, contribution à une théorie de la magie".

Le champ de production des biens de luxe dans lequel s’inscrit celui de la haute couture est structuré autour de l’opposition orthodoxie/hétérodoxie, entre l’art consacré et l’art d’avant-garde. La haute couture présente des similitudes fonctionnelles avec les structures des fractions (et secondairement avec les groupes d’âge) des classes dominantes qui la prédisposent à devancer constamment les attentes de sa clientèle, le style jeune, pas cher, moderne, intellectuel s’opposant au style luxueux, traditionnel, conservateur, bourgeois.

L'invention du couturier moderne avec Charles Frederick Worth (1825-1895) manifeste selon Bourdieu la naissance du pouvoir charismatique du créateur, de l' "idéologie de la création" et de la notion de "griffe" associée à l'idée de "transsubstantiation". Les analyses de Bourdieu sur la légitimité "inférieure" ou "supérieure" des disciplines dans la hiérarchie culturelle permettent de réfléchir aux oppositions entre production restreinte et production de masse, entre "art pour l'art" et commerce...

Une conférence enregistrée en 2018.

Agnès Rocamora, professeure au London College of Fashion.