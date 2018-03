Sommes-nous hantés par la mémoire de nos ancêtres ?

Le concept de la "post-mémoire"

La notion de “post"mémoire” désigne la relation que la “génération d’après” entretient avec le traumatisme personnel, collectif et culturel subi par ceux qui l’ont précédée, avec des expériences dont elle ne se souvient que par le biais d’histoires, d’images et de comportements au milieu desquels elle a grandi. Mais ces expériences lui ont été transmises si profondément et avec tant d’émotions, qu’elles semblent constituer une mémoire en tant que telle.

J’ai des souvenirs qui ne m’appartiennent pas. Je porte les nostalgies d’autrui.

Un entretien réalisé en février 2018.

Verónica Estay Stange, docteure en littérature française étudie, d’une part, les rapports entre sémiotique, littérature et esthétique, et, de l’autre, la lecture sémiotique des implications sociales des crimes de masse, notamment dans les dictatures d’Amérique Latine. Elle effectue ses recherches au Centre International de Recherches et d’Enseignement sur les Meurtres de Masse (CIREEM).