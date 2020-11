Agriculture moderne, l'impossible casse-tête comme dans Au nom de la terre ?

Dans “Au nom de la terre”, Pierre, un agriculteur joué par Guillaume Canet rentre du Wyoming pour retrouver sa fiancée et reprendre l’affaire familiale. 20 ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, et sa famille aussi. Mais ces jours heureux vont laisser place au stress des dettes et aux pressions qui s’accumulent…

Un entretien enregistré en septembre 2020.

Invitée : Sylvie Brunel, géographe et professeure à Sorbonne Université, ancienne présidente d’Action Contre la Faim et auteure d’une quarantaine d’ouvrages dont le dernier en date « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ? ».

7e Science est un podcast de Sorbonne Université et Binge Audio animé par Perrine Quennesson. Cet épisode a été enregistré en septembre 2020. Réalisation : Théo Boulenger. Musique : Alexandre Delmaere. Identité graphique : Upian. ÉQUIPE BINGE : Direction de projet : Soraya Kerchaoui-Matignon. Production : Albane Fily. Édition : Dimitri Mayeur. Direction des programmes : Joël Ronez. Direction de la rédaction : David Carzon. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles. ÉQUIPE SORBONNE UNIVERSITÉ : Véronique Atger, Virginie Thibaud et Yann Jacopin.