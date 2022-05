Art, culture, patrimoine : quels rôles dans la transition sociétale ?

Comment allier préservation du patrimoine et nécessaire adaptation aux usages et enjeux contemporains ?

Succès des Journées européennes du patrimoine, controverses après l'incendie de Notre-Dame : l'attachement des citoyennes et citoyens à leur patrimoine est très fort. Comment aller vers plus de démocratie dans les décisions concernant les lieux de vie, les monuments et les paysages ? Comment allier préservation du patrimoine et nécessaire adaptation aux usages et enjeux contemporains ?

Patrick Bouchain, architecte, urbaniste, maître d’œuvre et scénographe, pionnier du réaménagement de lieux industriels en espaces culturels

Alexandre Gady, historien de l’art et de l’architecture, Centre André Chastel, Sorbonne Université et directeur de la mission de préfiguration du musée du Grand Siècle à Saint-Cloud.