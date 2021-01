Comment combattre le cancer comme dans La guerre est déclarée ?

Il n’y pas un, mais des cancers. « La guerre est déclarée », c’est l’histoire de Juliette et Roméo qui tombent fous d’amour l’un pour l’autre, et donnent naissance à leur premier enfant quelques années plus tard. Malheureusement, ils découvriront après quelques signes inquiétants qu’Adam a une tumeur au cerveau.

De la première phase des symptômes, aux doutes des parents, à l’annonce de la maladie et au soin de l’enfant, le film retrace toutes les étapes du combat contre la maladie.

Un entretien enregistré en novembre 2020.

Invité : Medhi Touat, neuro-oncologue au centre hospitalier universitaire de la Pitié Salpêtrière et chercheur à Sorbonne Université sur les sites de Institut du Cerveau et de la Moelle épinière et du Centre de Recherche Scientifique Saint-Antoine.

7e Science est un podcast de Sorbonne Université et Binge Audio animé par Perrine Quennesson. Cet épisode a été enregistré en novembre 2020. Réalisation : Théo Boulenger. Musique : Alexandre Delmaere. Identité graphique : Upian. ÉQUIPE BINGE : Direction de projet : Soraya Kerchaoui-Matignon. Production : Albane Fily. Édition : Dimitri Mayeur. Direction des programmes : Joël Ronez. Direction de la rédaction : David Carzon. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles. ÉQUIPE SORBONNE UNIVERSITÉ : Véronique Atger, Virginie Thibaud et Yann Jacopin.