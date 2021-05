Comment devenir adulte comme dans Tanguy ?

Sortir de l’enfance en quittant le cocon familial, et passer à l’âge adulte. Dans Tanguy, le héros éponyme de 28 ans, diplômé de Sciences Po et de l’ENS Ulm, enseignant à l’INALCO, prépare une thèse sur l’émergence du concept de subjectivité en Chine ancienne et maîtrisant le chinois et le japonais. Alors qu’il semble totalement possible pour lui de voler de ses propres ailes, il refuse de quitter le nid familial et bouleverse ainsi l’équilibre préétabli.

Véritable phénomène de société, l’expression « être un Tanguy » est depuis entrée dans le langage courant, mais que signifie-t-elle vraiment ? Y’a-t-il une différence entre la jeunesse d’hier et d’aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’« être adulte » ? Comment la transition entre l’enfance et l’âge adulte se passe-t-elle dans nos sociétés modernes ?

Un entretien enregistré en avril 2021.

Pierre-Henri Tavoillot, philosophe et maître de conférences en philosophie à la faculté des lettres de Sorbonne Université, président du collège de philosophie. Également auteur de l’essai « philosophie des âges de la vie » aux éditions Grasset.

7e Science est un podcast de Sorbonne Université et Binge Audio animé par Perrine Quennesson. Réalisation : Thomas Plé. Musique : Alexandre Delmaere. Identité graphique : Upian. ÉQUIPE BINGE : Direction de projet : Soraya Kerchaoui-Matignon. Production et édition : Dimitri Mayeur. Direction des programmes : Joël Ronez. Direction de la rédaction : David Carzon. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles. ÉQUIPE SORBONNE UNIVERSITÉ : Véronique Atger, Virginie Thibaud et Yann Jacopin.