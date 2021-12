Comment être un·e bon·ne archéologue comme dans Indiana Jones ?

Pourquoi s’intéresser aux vestiges du passé ? A quand remonte cet intérêt ? Pourquoi, sur quoi et comment travaille l’archéologue ? Qu’est-ce que les civilisations pré-hispaniques des Andes ont à nous dire ?

L’archéologie, une science pluridisciplinaire qui éclaire et illustre l’histoire des sociétés humaines. « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal », c’est la quatrième aventure de l’archéologue le plus connu du monde. Cette nouvelle épopée le conduit jusqu’au Pérou, sur les traces du mystérieux crâne de cristal d’Akhator, la cité d’or.

Pourquoi s’intéresser aux vestiges du passé ? A quand remonte cet intérêt ? Pourquoi, sur quoi et comment travaille l’archéologue ? Qu’est-ce que les civilisations pré-hispaniques des Andes ont à nous dire ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En bonus Une histoire de l’El Dorado : https://soundcloud.com/bingeaudio/bonus-7e-science-20-une-histoire-de-lel-dorado

Un entretien enregistré en novembre 2021.

François Cuynet, maitre de conférences à Sorbonne Université et directeur de la « Mission Archéologique Pucara-Tiahuanaco 2013 » du CERAP (Centre de Recherche sur l’Amérique pré-hispanique) en partenariat avec le ministère des affaires étrangères et américaines.

7e Science est un podcast de Sorbonne Université et Binge Audio animé par Perrine Quennesson. Réalisation : Thomas Plé. Musique : Alexandre Delmaere. Identité graphique : Upian. ÉQUIPE BINGE : Direction de projet : Soraya Kerchaoui-Matignon. Production et édition : Dimitri Mayeur. Direction des programmes : Joël Ronez. Direction de la rédaction : David Carzon. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles. ÉQUIPE SORBONNE UNIVERSITÉ : Véronique Atger, Virginie Thibaud et Yann Jacopin.