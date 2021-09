Comment fonctionne l'armée française comme dans Le Chant du Loup ?

Qu’est-ce que la dissuasion nucléaire ? Que révèle le film sur le rapport de la société à l’armée française ? Quel est le quotidien des militaires et leur rapport au monde civil ?

Entre la vie et la mort. Dans « Le Chant du loup » sorti en 2019, Chanteraide incarné est un jeune militaire qui a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. À bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur son oreille, jusqu’à ce qu’il commette une erreur qui va mettre l’équipage en danger de mort.

Un entretien enregistré en juin 2021.

Bénédicte Chéron, historienne spécialiste des questions de défense, chercheuse partenaire à Sorbonne Université et maîtresse de conférences à l’institut catholique de Paris.

7e Science est un podcast de Sorbonne Université et Binge Audio animé par Perrine Quennesson. Réalisation : Thomas Plé. Musique : Alexandre Delmaere. Identité graphique : Upian. ÉQUIPE BINGE : Direction de projet : Soraya Kerchaoui-Matignon. Production et édition : Dimitri Mayeur. Direction des programmes : Joël Ronez. Direction de la rédaction : David Carzon. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles. ÉQUIPE SORBONNE UNIVERSITÉ : Véronique Atger, Virginie Thibaud et Yann Jacopin.