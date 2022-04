Comment la littérature classique résonne-t-elle encore aujourd’hui comme dans Illusions Perdues ?

Balzac est-il 2.0 ? Dans « Illusions Perdues », adaptation d’une partie d’un des romans de Balzac, Lucien De Rubempré, un jeune poète inconnu aux aspirations ambitieuses, monte à Paris pour tenter sa chance. Livré à lui-même, il découvre vite les coulisses d’un monde intéressé, hypocrite et profiteur.

Pourquoi Balzac est-il un écrivain pas si classique qu’il en a l’air ? En abordant des problématiques aujourd’hui encore d’actualité, peut-on le qualifier de visionnaire ? Qu’apporte la recherche sur l’analyse des textes et en quoi les « Humanités numériques » transforment la démarche scientifique d’un expert en littérature ?

Un entretien enregistré en décembre 2021.

Andrea Del Lungo, professeur de littérature française et humanités numériques à Sorbonne Université, membre de l’institut universitaire de France et spécialiste du roman du 19ème siècle.

