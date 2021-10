Comment mieux appréhender l'autisme comme dans Hors-normes ?

Enseignants, parents, professionnels du médico-social et du sanitaire, comment travailler ensemble ? Dans « Hors-normes », Bruno et Malik sont les responsables de La Voix des Justes et de L'Escale, deux associations qui œuvrent depuis vingt ans auprès des enfants et adolescents qui présentent des troubles qualifiés, dans le langage courant, d’autisme. Ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas dits « hypercomplexes ». Qu’est-ce que l’autisme ? Quels sont les différents types du Trouble du Spectre Autistique ou TSA ? Comment intégrer les personnes souffrant de ces troubles, notamment dans les milieux scolaires ?

Un entretien enregistré en septembre 2021.

David Cohen, chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et professeur à Sorbonne Université.

