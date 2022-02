Comment réussir à se comprendre comme dans Premier Contact ?

Qu’est-ce que la linguistique ? Comment apprendre une nouvelle langue ? Pourquoi et comment le langage influence notre vision du monde ?

Le langage est le reflet d’une perception du monde. Dans « Premier Contact », de mystérieux vaisseaux venus de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, et une équipe d’expert.es est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l’énigme que constitue leur présence et leur message mystérieux, comment vont-iels trouver des réponses et potentiellement sauver l’humanité ?

Un entretien enregistré en décembre 2021.

Julie Neveux, normalienne agrégée d’anglais et maîtresse de conférences en linguistique à Sorbonne Université.

7e Science est un podcast de Sorbonne Université et Binge Audio animé par Perrine Quennesson. Réalisation : Thomas Plé. Musique : Alexandre Delmaere. Identité graphique : Upian. ÉQUIPE BINGE : Direction de projet : Soraya Kerchaoui-Matignon. Production et édition : Dimitri Mayeur. Direction des programmes : Joël Ronez. Direction de la rédaction : David Carzon. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles. ÉQUIPE SORBONNE UNIVERSITÉ : Véronique Atger, Virginie Thibaud et Yann Jacopin.