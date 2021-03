Comment survivre à une pandémie comme dans Contagion ?

Qu’est-ce qu’un agent infectieux ? Comment se développe-t-il ? Comment communiquer avec les populations ? « Contagion », en plus de son aspect prophétique, est-il réaliste ? Quel rôle que les scientifiques doivent-ils jouer dans ce type de contexte ?

Quelles leçons tirer d’une pandémie comme celle de covid-19 ? « Contagion » retrace les étapes d’une terrible pandémie qui fera des millions de morts. Des premiers cas jusqu’aux vaccins, en passant par la bataille acharnée des groupes pharmaceutiques pour la mise au point d’un traitement, la recherche des sources du fléau, la mise en place des quarantaines et la peur propagée par un blogueur qui met en cause le gouvernement dans cette crise sanitaire. Qu’est-ce qu’un agent infectieux ? Comment se développe-t-il ? Comment communiquer avec les populations ? « Contagion », en plus de son aspect prophétique, est-il réaliste ? Quel rôle que les scientifiques doivent-ils jouer dans ce type de contexte ?

Un entretien enregistré en février 2021.

Invitée : Karine Lacombe, chercheuse et professeure de maladies infectieuses à Sorbonne Université, cheffe de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Saint-Antoine, autrice de la bd « La médecin : une infectiologue au temps du Corona » (éditions Stock) avec Fiamma Luzzati,, et récipiendaire d’une légion d’honneur le 31 décembre 2020.

