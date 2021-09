Des frères mineurs capucins se prennent en photo à Madagascar

En 1932, trois frères mineurs capucins de la province d’Alsace sont affectés à la supervision de la mission catholique à Madagascar. Le territoire couvert par la mission capucine se superpose à celui de la colonie française de Madagascar et dépendances, installée depuis 1897. Dans le quotidien réglé et routinier des religieux, le départ en mission est un événement particulièrement exaltant et donne lieu à une abondante production photographique.

Pour en savoir plus.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Qu'est-ce que l'EHNE ? L'Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe (Sorbonne Université) publie des articles scientifiques écrits et expertisés par des universitaires, en libre accès et bilingues (français, anglais) à destination d'un large public intéressé par la recherche en histoire

Visitez le site de l'EHNE : https://ehne.fr/fr

La chambre noire de l'Histoire est une série de vidéos historiques où un historien ou une historienne décrit et raconte l'histoire d'une photographie.

Voir la saison 1 : Cadrages coloniaux