Éclairages | La science de tous les possibles

Inception, Bienvenue à Gattaca, Interstellar, 1984, Dune, Le meilleur des mondes... Autant d’œuvres littéraires et cinématographiques qui pensent un futur qui peut advenir et questionne le présent. Comment tous ces scénarios semblent-ils plausibles ? Comment sciences et science-fiction se rencontrent, s’opposent ou se complètent pour éclairer le monde ? Nos experts, auteurs de livres sur le sujet, débattent sur le thème de la pensée scientifique dans cette nouvelle rencontres Éclairages.

Animé par Thomas Rozec, journaliste et animateur du podcast Programme B avec :

• Simon Bréan, spécialiste de littérature de science-fiction française et de littérature d’anticipation au sein du centre d'étude de la langue et des littératures françaises à Sorbonne Université

Auteur de La Science-Fiction en France : Théorie et histoire d'une littérature, Ed. SUP, 2012

• Roland Lehoucq, astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique

Auteur de Dune - : Dune, exploration scientifique et culturelle d'une planète-univers, Ed. Le Belial, 2020

• Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et au CNRS

Co-auteur de Anatomie comparée des espèces imaginaires, de Chewbacca à Totoro, Ed. Le Cavalier Bleu, 2019