Éclairages | Le détective était une femme

Frédéric Regard, professeur de littérature anglaise du XIXe-XXIe à la faculté des Lettres Sorbonne Université, présente son ouvrage « Le détective était une femme, Le polar en son genre ». Alternative féminine et féministe au roman d’aventure, le polar a cristallisé les angoisses, les modes et les mutations. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les auteures se sont faites enquêtrices ; elles ont questionné leur époque, remis en cause l’ordre patriarcal, repensé le marché de la fiction, donné naissance à un nouveau modèle d’héroïne émancipée.

Le Détective était une femme. Le polar en son genre, Paris, PUF, 2018