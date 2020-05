Éclairages | Les représentations de genre dans les comédies musicales hollywoodiennes

Fanny Beuré, autrice éditée à Sorbonne Université Presses et chargée de cours à Université de Paris, Université Paris Nanterre et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, présente son ouvrage “That’s Entertainment - Musique, danse et représentations dans la comédie musicale hollywoodienne classique”. À travers la notion anglo-saxonne d’entertainment, Fanny Beuré revisite ici la comédie musicale hollywoodienne, du début des années 1930 à la fin des années 1950, afin de saisir de concert le plaisir que le genre procure et les valeurs qu’il véhicule. Il s’agit ainsi de constituer une alternative aux approches françaises traditionnelles du musical hollywoodien – surtout historiques et esthétiques – et de mettre en avant l’apport des théories queer et féministes.

That’s Entertainment ! Musique, danse et représentations dans la comédie musicale hollywoodienne classique, Paris, Sorbonne Université Presses, 2019