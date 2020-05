Éclairages | Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique

Hyacinthe Ravet, professeure de sociologie de la musique et vice-doyenne égalité-lutte contre les discriminations à la faculté des Lettres Sorbonne Université, présente son ouvrage « Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique », une enquête présentant les difficultés, les luttes et les victoires des femmes interprètes ainsi que leur rapport à la musique. Malgré les exceptions, le monde de la musique conforte les inégalités à l’œuvre dans le reste de la société.

Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique, Paris, Autrement, 2011