Eclairages | Qu'est-ce qui fait science ? L'atelier de la pensée scientifique

Qu’est-ce qui distingue un fait scientifique d’une opinion, d’une croyance, d’une rumeur ? Qu’est-ce que la démarche scientifique ? Comment se construit-elle ? Sur quels principes de méthodologies et de rationalité repose-t-elle ? A-t-elle évolué au cours du temps et à travers les civilisations ? Est-elle différente entre les sciences exactes et les sciences humaines ? Comment le dialogue entre les différentes disciplines fait-il évoluer la science ? L’intuition a-t-elle un rôle dans la démarche scientifique ? Comment la transmission et l’appropriation des connaissances peuvent contribuer à favoriser l’esprit critique et l’implication des citoyens dans la réflexion scientifique ?

Animé par Thomas Rozec, journaliste et animateur du podcast Programme B

David Aubin, professeur, historien des sciences, Institut de mathématiques de Jussieu-Paris rive gauche, Sorbonne Université Co-auteur, Bescherelle Chronologie de l'histoire des sciences, Hatier, 2019

Astrid Guillaume, maîtresse de conférences, sémioticienne, équipe Sens, texte, informatique et histoire, Sorbonne Université, Présidente fondatrice de la Société française de Zoosémiotique Co-autrice, Faire sens, faire science, Ed ISTE, 2020

Guillaume Lecointre, professeur, zoologiste, Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité, Muséum national d'Histoire naturelle Auteur, Savoirs, opinions, croyances, une réponse laïque et didactique aux contestations de la science en classe, Ed. Belin Education, 2018