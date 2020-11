Est-ce possible de re-créer des dinosaures comme dans Jurassic Park ?

Le clonage de dinosaures est-il raisonnablement envisageable ? Qu’est-ce qu’un fossile et que peut-il raconter ? Quel lien entre les grandes crises de l’histoire de la planète et l’extinction des espèces? Comment reconstruit-on le passé ?

Avoir un fossile entre les mains, c’est exceptionnel, mais avoir un squelette de vertébré entier fossilisé, c’est extraordinaire ! Dans « Jurassic Park », un jeune milliardaire, John Hammond, se lance dans le clonage de dinosaures. Une fois réussi, il ouvre un parc avec ces immenses créatures et y fait venir du public, mais la balade tourne vite au cauchemar.

Un entretien enregistré en septembre 2020.

Invitée : Sylvie Crasquin, paléontologue et directrice de recherche au CNRS, au muséum d’histoire naturelle et à Sorbonne Université. Spécialiste des grandes crises de la biodiversité au cours du temps géologique. Ses travaux actuels portent sur la crise du Permien-Trias il y a 250 millions d’années. Elle travaille sur un groupe de micro-crustacés et dirige le Centre de recherche en paléontologie – Paris, un des plus gros laboratoires de paléontologie au monde.

