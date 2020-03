Gestion des biens communs dans les blockchains (cryptomonnaie)

A l’interface de plusieurs disciplines ; informatique, mathématiques et économie comportementale, Yackolley Amoussou-Guenou s'intéresse au fonctionnement des blockchains, technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle et à leur utilité dans la société.

Thèse réalisée sous la direction de Maria Potop-Butucaru - Sorbonne Université, CNRS, LIP6