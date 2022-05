La nature : quels futurs pour l’humanité ?

Quelle peut être la place du scientifique et du politique dans la construction d'un futur plus écologique ?

Effondrement de la biodiversité, dérèglement climatique, épuisement des ressources… la nature est toujours plus dégradée par les activités humaines. Quelles nouvelles relations pouvons-nous construire avec notre environnement pour cesser de le détériorer ? Quelle peut être la place du scientifique et du politique dans la construction d'un futur plus écologique ?

Aurore Lalucq, eurodéputée (Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et démocrates), économiste, spécialiste de la transition sociale-écologique

Luc Abbadie, écologue, professeur à Sorbonne Université et directeur de l’Institut de la Transition Environnementale.