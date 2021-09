Le soldat Puyo s’essaye à la photo pendant la guerre d’Indochine

Le 5 novembre 1946, le soldat de deuxième classe Anselme Puyo (1924-1970) embarquait à Marseille pour une première mission sur les Hauts-Plateaux du sud-Annam. Quatre ans plus tard, il repart en Indochine, mais cette fois-ci entre Can Tho et Saïgon. De ces épisodes, il reste quelques dizaines de lettres adressées par avion à sa fiancée, puis future épouse et mère de ses enfants, Simone, quelques rares bibelots et surtout, près de 150 clichés photographiques de type petit format, tous en noir et blanc.

Pour en savoir plus

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Qu'est-ce que l'EHNE ? L'Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe (Sorbonne Université) publie des articles scientifiques écrits et expertisés par des universitaires, en libre accès et bilingues (français, anglais) à destination d'un large public intéressé par la recherche en histoire

Visitez le site de l'EHNE : https://ehne.fr/fr

La chambre noire de l'Histoire est une série de vidéos historiques où un historien ou une historienne décrit et raconte l'histoire d'une photographie.

Voir la saison 1 : Cadrages coloniaux