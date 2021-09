L’entraînement de l’armée tibétaine par les Britanniques à Gyantse

En 1921, l’Empire britannique des Indes (ou « Raj ») envoya Major Frederick Marsham Bailey (1882-1967), alors Officier politique du Sikkim, Bhoutan et Tibet (1921-28), remettre au Maharaja du Bhoutan les insignes de Chevalier Grand Commandeur de l’Ordre de l’Empire des Indes. La présence de Captain Henry Richard Carnie Meade, officier du British Survey, et de son équipe, permis de mettre à profit le voyage pour cartographier certaines régions du Bhoutan et du sud du Tibet. Meade réalisa des photographies de paysages destinées à son travail topographique, ainsi qu’environ 200 clichés—conservés dans les collections de la Royal Geographical Society à Londres, dont il était membre—documentant la faune, la flore, l’architecture et le mode de vie des habitants des régions traversées.

Pour en savoir plus

