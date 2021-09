Les enfances perdues de la guerre d'Indochine

Pendant la période coloniale en Indochine, des dizaines de milliers d’enfants métis sont nés de relations sexuelles entre des hommes venus d’ailleurs (colons, fonctionnaires, soldats, etc.) et des femmes du pays. Ces enfants incarnent le « fait eurasien » bien connu et bien documenté y compris par la photographie. La guerre d’Indochine (1946-1954), avec la présence de nombreux militaires, accentue le phénomène ; le plus souvent, les pères se désintéressent de ces enfants. Dans le contexte de la décolonisation, l’État français a délégué à la Fédération des œuvres de l’enfance française d’Indochine (FOEFI), simple association, la prise en charge d’enfants confiés par leurs mères dans l’incapacité de les élever. En effet, un décret de 1928 permet d’attribuer la nationalité française à un enfant né de père légalement inconnu, mais présumé Français. Des années 1940 et jusqu’aux années 1960, 5 000 enfants eurasiens ont été envoyés en France par la FOEFI.

