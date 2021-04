Ma thèse en 180 secondes 2021 | Brenna Conin, 1er prix du jury

180 secondes, c'est le temps qu’a chaque jeune chercheuse et chercheur pour faire un exposé clair et convaincant de son projet de recherche. Ils sont 18 candidates et candidats à relever le défi. Le tout en n’utilisant qu’une seule diapositive !

Brenna Conin est docteure Sorbonne Université en microbiologie et génétique. Lors de sa thèse, elle a travaillé sur la séparation des liens d’emmêlement (caténation) entre les deux copies de l’ADN de la bactérie Escherichia coli qui s’entremêlent pendant la réplication de l’ADN. Férue de vulgarisation scientifique, elle a remporté le 1er prix du jury lors de la finale Sorbonne Université du concours Ma thèse en 180 secondes.

Lire le portrait de Brenna Conin : https://bit.ly/3dneRjE

