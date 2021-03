Ma thèse en 180 secondes 2021 | Finale Sorbonne Université

180 secondes, c'est le temps qu’a chaque jeune chercheuse et chercheur pour faire un exposé clair et convaincant de son projet de recherche. Ils sont 18 candidates et candidats à relever le défi. Le tout en n’utilisant qu’une seule diapositive !

Prix du public : Helena Moguel

Soigner l’allergie alimentaire en recrutant les défenseurs des droits des protéines alimentaires.

En savoir plus.

Prix du jury : Brenna Conin

Un centre de rangement sur l’ADN essentiel pour la bonne organisation du chromosome.

En savoir plus.

Félicitations à tous les candidats pour leur participation !