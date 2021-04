Ma thèse en 180 secondes 2021 | Helena Moguel, prix du public 2021

180 secondes, c'est le temps qu’a chaque jeune chercheuse et chercheur pour faire un exposé clair et convaincant de son projet de recherche. Ils sont 18 candidates et candidats à relever le défi. Le tout en n’utilisant qu’une seule diapositive !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

À 26 ans, la doctorante franco-mexicaine est en troisième année d’une thèse en immunologie consacrée à guérir les allergies alimentaires. Sa présentation pour la qualification des représentants de Sorbonne Université à la demi-finale française du concours Ma thèse en 180 secondes lui a valu le prix du public.

Lire le portrait d'Helena Moguel : https://bit.ly/39OngvH​

Voir les 18 candidates et candidats.